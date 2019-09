Johnson w ONZ mówił o "różowookich terminatorach"

Premier Wielkiej Brytanii mówił o przyszłości, w której urządzenia domowe "monitorują koszmary ludzi, sprawdzają zawartość ich lodówki", a miasta są "tak odkażone jak apteka w Zurychu".

- Alexa (wirtualny asystent) będzie udawać, że przyjmuje wasze polecenia, ale Alexa będzie was obserwować - ostrzegał Johnson dodając, że "nie będzie się gdzie przed nią ukryć".

- Sztuczna inteligencja (AI), co to oznacza? - pytał retorycznie Johnson.

- Pomocne roboty myjące i dbające o starzejących się obywateli czy różowookie terminatory wysyłane z przyszłości, aby dokonać odstrzału rasy ludzkiej? - kontynuował.

Johnson zastanawiał się też czy współczesna biologia może stworzyć "fantastyczne lekarstwo na kaca", czy też "sprowadzić przerażające, pozbawione kończyn kurczaki na nasze stoły".

Premier Wielkiej Brytanii nawiązał też do greckiej mitologii przypominając mit o Zeusie karzącym Prometeusza za wykradzenie ognia bogom. Prometeusz został za to ukarany przykuciem do skały do której przylatywał orzeł (lub sęp - Johnson mówił jedna o orle - red.) wyszarpujący mu wątrobę, co miało powtarzać się przez wieczność.

- To trwało wiecznie. Trochę tak, jak my doświadczalibyśmy tego z brexitem, gdyby pozwolić realizować plany niektórym parlamentarzystom - ironizował.

Johnson zadeklarował, że technologia powinna być siłą dobra i dodał, że jest optymistą co do jej rozwoju: według niego może ona być "siłą wyzwalającą", która "przebuduje świat".

Premier Wielkiej Brytanii zaapelował też do światowych przywódców, aby ci przyjęli wytyczne zapewniające, że nowe technologie będą projektowane zgodnie z zasadami etyki.