Marek Suski "nie wie o co chodzi" z regulacją zawodu dziennikarza

Marek Suski w programie „Tłit” w Wirtualnej Polsce został zapytany o to, po co ma zostać powołany samorząd dziennikarski, o którym można przeczytać w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. – Nie wiem, nie znam sprawy – powiedział Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. – Nie znam sprawy, tego pomysłu. Nie wiem, o co chodzi. Ale jak znam zasadę samorządności, to jeżeli byłby samorząd, sami dziennikarze by się wybierali - podkreślił.

Poniżej dalsza część artykułu