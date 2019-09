Dostrojeni do wyborcy

PiS deklaruje, że nakłady na poziomie 6 proc. osiągniemy w 2024 roku. Lewica chce, by już w 2022 r. finansowanie wynosiło 6,8 proc, a w 2024 – 7,2 proc. Leki na receptę mają być po 5 zł. Ludowcy proponują, by na zdrowie przeznaczać 6,8 proc. PKB, część zaś środków przesunąć ze składki rentowej. Są też za ponadpartyjnym paktem dla zdrowia.

W sprawach klimatu PiS stawia na flagowy program „Czyste powietrze”, postuluje też np. zwiększenie powierzchni zielonych w miastach. KO proponuje eliminację węgla w opalaniu domów do 2030 r., a w ogóle – do 2040 r. Końca dominacji węgla chce Lewica, do 2035 r. większość energii ma pochodzić z OZE. Ludowcy postulują, by już do 2030 r. OZE stanowiło 50 proc. miksu energetycznego.

