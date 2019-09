Ojciec chorego dziecka do Johnsona: Pan się tu lansuje

- Tu nie ma żadnej prasy - zdołał odpowiedzieć Johnson.

- Nie ma tu prasy? To kim są ci wszyscy ludzie? - pytał mężczyzna, wskazując dziennikarzy z kamerami podążającymi za premierem.

"There are not enough doctors, there are not enough nurses. The NHS is being destroyed, and now you come here for a press opportunity" The father of a sick child confronts Boris Johnson on a visit to a London hospital https://t.co/Yd5A08oLtU pic.twitter.com/OAOi5Q14fG

Mężczyzna, który skrytykował premiera, to Omar Salem. Jak się opisuje na Twitterze, jest aktywistą Partii Pracy "prowadzącym kampanię przeciwko brexitowi i na rzecz socjalistycznej Europy".

Jest ponadto ojcem siedmiodniowej dziewczynki, pacjentki odwiedzanego przez Johnsona szpitala, która przez kilka godzin czekała na udzielenie jej pomocy.

"Boris Johnson wpadł do Whipps Cross Hospital - dlatego postanowiłem mu uzmysłowić, jak zarządza NHS w oparciu o doświadczenia z moją 7-dniową córką, która zeszłej nocy była przez wiele godzin zaniedbywana" - napisał Salem.

Boris Johnson had the temerity to come to @WhippsCrossHosp for a press opportunity on the children’s ward that my 7 day old daughter is on, having been admitted to A&E yesterday gravely ill. The A&E team were great but she then went for hours on the ward without seeing a doctor.. https://t.co/onEvcZkuGm