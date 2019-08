"Trump ocenił, że PiS przegra wybory". Opozycja komentuje odwołanie wizyty Trumpa

Trump miał spędzić w Polsce trzy dni - jego przylot planowany był na 31 sierpnia. Prezydent USA miał wygłosić przemówienie 1 września w Warszawie, podczas centralnej części obchodów rocznicy wybuchu wojny.

"Trump ma inne, własne priorytety. Wizyta w Polsce na 80 rocznicę wybuchu Wojny ewidentnie nie jest jednym z nich" - skomentował odwołanie przez Trumpa wizyty były minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Rostowski.

"To prysznic zimnej wody dla PiS i ich złudzeń co do tego Prezydenta USA i smutna prawda dla nas wszystkich" - dodał.