Lech Kaczyński nie zostanie Honorowym Obywatelem Gdańska

Choć wniosek rozpatrzyła Komisja Petycji, Skarg i Wniosków Rady Miasta Gdańsk, został on odrzucony. Przeciwko inicjatywie było trzech radnych Koalicji Obywatelskiej. Pomysł poparło natomiast dwóch radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Jak wyjaśniał w rozmowie z Radiem Gdańsk radny Łukasz Bejm z KO, zdanaiem samorządowców istnieją wątpliwości prawne, ze względu na to, że obecny regulamin nadawania tytułu honorowego obywatela Gdańska nie umożliwia nadawania go pośmiertnie. Jak dodał Bejm, są także zastrzeżenia do uzasadnienia wniosku, w którym ich zdaniem, nie ma mowy o zasługach Lecha Kaczyńskiego dla Gdańska.

Sprawą nadania honorowego obywatelstwa Gdańska Lechowi Kaczyńskiemu zajmie się na jednej z najbliższych sesji Rada Miasta.