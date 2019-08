Hołd Polsce w sercu dawnej III Rzeszy

– To jest absolutnie fałszywa wizja. Wehrmacht, SS, Gestapo i inne formacje hitlerowskie od 1 września 1939 r. rozpoczęły brutalną politykę zniewolenia, a następnie wymordowania polskiego narodu. Najwyższy czas, aby pomnik w centrum Berlina to upamiętnił – mówi „Rz” poseł Sarrazin, jeden z inicjatorów projektu.

– AfD to partia, która relatywizuje niemieckie zbrodnie ostatniej wojny. Nie chciałbym uczestniczyć w projekcie, który jest przez nich wspierany. Gdyby zostali zaproszeni do tej inicjatywy, większość podpisów innych posłów, łącznie z moim, zostałaby wycofana – mówi Sarrazin.

– Upamiętnienie Polaków zamordowanych w czasie wojny powinno nastąpić dużo wcześniej, jeśli nie w latach 50., to przynajmniej po zjednoczeniu Europy 30 lat temu. Niestety, dopiero od dziesięciu lat zaczęto mówić o tym z punktu widzenia ofiar, a nie tylko sprawców – mówi Manuel Sarrazin. – Budowa tego pomnika jest bardzo ważna nie tylko dlatego, że Polska jest obok Francji naszym najważniejszym sąsiadem, ale także dlatego, że popularność AfD pokazuje, co niesie relatywizowanie zbrodni historii – dodaje.

Odbudowa Pałacu Saskiego

Czy to może otworzyć drogę do przełomu w sprawie zadośćuczynienia Polsce za zbrodnie ostatniej wojny? Zdaniem Manuela Sarrazina w ostatnich trzech latach po stronie rządu federalnego widać tu znaczącą zmianę stanowiska. Bo choć wyklucza on formalne negocjacje i uznanie po względem prawnym polskich roszczeń, to wydaje się coraz bardziej otwarty na argumenty polityczne Warszawy.