"Kaczyński świetnym papieżem?". Opozycja o słowach premiera

Premier Morawiecki: pan prezes Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem. Oczywiście w roli Papieża też by sobie świetnie poradził ?

Premier nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy po wyborach - w przypadku wygranej PiS - pozostanie szefem rządu. Był też pytany o to, czy Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem niż on - i na to pytanie odpowiedział twierdząco.

"Oglądam premiera Mateusza Morawieckiego i widzę, jak musi komplementować Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS, pytani o swego wodza, kładą uszy po sobie, podwijają ogon, kładą się na plecach i nadstawiają szyję. Co ten człowiek robi z mężczyznami w swojej partii! To jakieś horrendum z pogranicza psychiatrii sądowej. A fe" - skomentował na Twitterze tę część wywiadu kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Senatu, Marek Migalski (w przeszłości m.in. europoseł PiS).

Z kolei Marcin Kierwiński z PO skomentował słowa premiera o tym, że nie ma dowodów iż Zbigniew Ziobro wiedział o tym, że Łukasz Piebiak zachęca inspiruje internautkę Emilię do oczerniania sędziów niechętnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości. "Co zatem robi szef rządu z nieudolnym ministrem, który absolutnie nie radzi sobie z zarządzaniem resortem? Zostawia go na tym samym miejscu. Kwadratura koła" - kpił poseł.