Zieloni chcą zadłużać Niemcy w związku ze zmianami klimatu

Seibert zapowiedział, że tak jak w poprzednich latach, tak i obecnie rząd będzie prowadził działania w celu zbilansowania budżetu.

Również liderka CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, minister obrony Niemiec stwierdziła, że opowiada się za trwaniem przy obecnej polityce budżetowej.

Apel Habecka pojawił się po tym, jak Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela rządu podał, że resort finansów, kierowany przez SPD rozważa zwiększenie zadłużenia w celu sfinansowania kosztownego programu działań zmierzających do ochrony klimatu.

- Naleganie na "czarne zero" (zbilansowany budżet) to polityka fiskalnego voodoo - oświadczył Habeck w rozmowie z radiem Deutschlandfunk dodając, że CDU Merkel powinno "przezwyciężyć niechęć do finansowania dodatkowych wydatków publicznych nowym długiem".

- Potrzebujemy ogromnych inwestycji w ochronę klimatu - dodał Habeck wskazując, że w już i tak napiętym budżecie federalnym jest "mało przestrzeni fiskalnej do działania, w świetle zwalniającej gospodarki i malejących przychodów z podatków".

Reuters przypomina, że od 2014 roku rząd Merkel zdołał zwiększyć wydatki publiczne bez zwiększania zadłużenia dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej, rekordowo wysokiemu zatrudnieniu i rosnącym wpływom z podatków.

W ostatnim czasie jednak gospodarka Niemiec zaczęła zwalniać, co - w kontekście zawirowań w międzynarodowym handlu związanych m.in. z wojną handlową USA - Chiny - sprawia, że pojawia się coraz więcej głosów, by rząd Merkel zaczął stymulować wzrost gospodarczy zwiększeniem deficytu.

Tymczasem domagający się inwestycji w walkę ze zmianami klimatycznymi Zieloni w ostatnich sondażach doganiają CDU/CSU - w poniedziałkowym sondażu Forsa Institute partia Habecka osiągnęła 25 proc. poparcia, tylko o jeden punkt procentowy mniej niż CDU/CSU.

W przypadku opuszczenia rządu przez SPD - co ma być obecnie rozważane przez tę partię - Zieloni zostaliby prawdopodobnie nowym koalicjantem chadeków.