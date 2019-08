Włochy nie wpuszczają migrantów. Interweniują popularni aktorzy

Jak pisze Financial Times, włoskie porty są zamknięte dla organizacji pozarządowych odkąd Matteo Salvini w ubiegłym roku doszedł do władzy. Rygorystyczne prawo, które wprowadził jego rząd umożliwia nakładanie na okręty ratujące i poszukujące migrantów grzywny w wysokości do miliona euro, a także wtrącanie do aresztów ich kapitanów.

Łodzie ratownicze należące do organizacji pozarządowych podjęły jednak próby dokowania we Włoszech i wypuszczenia migrantów na ląd, ale rząd konsekwentnie odmawia zezwolenia na przycumowanie do brzegu.