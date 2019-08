Wykaz lotów premiera Donalda Tuska będzie później. "Bałagan w dokumentacji"

Publikacja wykazów lotów oraz przygotowanie zmian w prawie to pokłosie kontrowersji wokół lotów samolotami rządowymi byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS), który - jak się okazało - latał rządowym samolotem w towarzystwie rodziny lub polityków PiS, a w jednym przypadku - co sam przyznał - samolotem, którym przyleciał do Rzeszowa wracała do Warszawy jego żona, chociaż marszałka nie było na pokładzie.

8 sierpnia marszałek Kuchciński zapowiedział swoją dymisję, którą złożył na posiedzeniu Sejmu 9 sierpnia. Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek.