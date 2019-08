WJRO: Polska powinna uwzględnić donośny apel Senatu USA

W oświadczeniu uzyskanym przez Polsat News, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization, WJRO) wyraziła wdzięczność senatorom Tammy Baldwin (demokraci) oraz Marco Rubio (republikanie) za "pokierowanie działaniem i uzyskanie podpisów 88 senatorów pod listem" do sekretarza stanu. Według WJRO, pismo to wyraz głębokiej troski Kongresu o ocalonych z Holokaustu.

Zdaniem Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, Polska powinna uwzględnić "donośny apel Senatu". "Ocaleni z Holokaustu oraz inni Żydzi i nie-Żydzi zbyt długo czekali na uchwalenie przez Polskę przepisów dotyczących nieruchomości najpierw zabranych przez nazistów, a potem znacjonalizowanych przez polski reżim komunistyczny" - czytamy w oświadczeniu.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy oświadczenie sekretarza Pompeo wygłoszone w lutym w Warszawie wzywające Polskę do podjęcia odpowiednich kroków w celu restytucji mienia prywatnego należącego do ofiar Holokaustu, ich rodzin i innych, którzy stracili je w czasie Holokaustu. Jego wypowiedź wyraźnie zaznaczyła, jak bardzo ta kwestia jest ważna dla USA. Polska powinna wykorzystać okazję do oddania sprawiedliwości tym, którzy tak bardzo jej nie doświadczyli" - oświadczyło WJRO.

World Jewish Restitution Organization została zarejestrowana w Izraelu, działalność rozpoczęła w kwietniu 1993 r. Pisze o sobie, że jest "prawnym i moralnym reprezentantem światowej społeczności żydowskiej w dochodzeniu roszczeń w sprawie odzyskania żydowskich nieruchomości w Europie, z wyłączeniem Niemiec i Austrii".

Premier Mateusz Morawiecki i sekretarz stanu USA Mike Pompeo podczas rozmów w Warszawie w lutym 2019 r.

AFP