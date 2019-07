Zełenskiego wojna na informacje

Skąd pieniądze?

Tymoszenko stwierdził, że będzie to stacja publiczna, ale nie wykluczył współpracy z prywatnymi ukraińskimi telewizjami. Nie sprecyzował jednak, ile to będzie kosztowało i skąd Ukraina weźmie na to pieniądze. Zwłaszcza że tegoroczny budżet publicznego ukraińskiego nadawcy radiowego i telewizyjnego Suspilne został obcięty przez parlament z 1,8 do 1,5 mld hrywien (równowartość 60 mln dolarów). Więcej kosztują zagraniczne wille czołowych rosyjskich propagandystów telewizyjnych. W 2017 roku BBC szacowało, że roczny budżet nadającej za granicą stacji RT (wcześniej Russia Today) wynosi co najmniej 300 mln dolarów. Niezależne rosyjskie media twierdziły zaś, że nadająca po angielsku, hiszpańsku, francusku i arabsku stacja rocznie wydaje nawet ponad pół miliarda dolarów. Nie mówiąc już o wielojęzycznym radiu i portalu Sputnik, agencji TASS i nadawcy WGTRK (telewizja Rossija). Ten ostatni, jak wynika z doniesień medialnych, w ubiegłym roku pochłonął niemal 25 mld rubli (ponad 380 mln dolarów).

Przeczytaj też: Trzecia rewolucja nad Dnieprem

– Nie możemy konkurować z Rosją, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, Kreml wydaje na to miliardy dolarów. Ukrainy na to nie stać. Zapowiedzi biura prezydenta są jedynie fantazją – mówi „Rzeczpospolitej" Witalij Portnikow, znany ukraiński politolog i publicysta ukraińskiej redakcji Radia Swoboda (finansowanego przez USA).

– Przegramy z Rosją, jeżeli będziemy tworzyli rosyjskojęzyczny produkt, oryginalny produkt możemy tworzyć jedynie po ukraińsku. Naiwnością jest też myśleć, że ten produkt informacyjny dotrze do Rosjan – dodaje. Przypomina, że w 2017 roku Radio Swoboda uruchomiło rosyjskojęzyczną stację Nastojaszczeje Wremia (czas teraźniejszy). – Jest całkowicie zablokowana, nie ma jej w żadnej kablówce. Jest jedynie w internecie – mówi.

Ukraina dotychczas nie miała jednak pomysłu na własne podwórko medialne. Sukcesem jest to, że wszystkie stacje telewizyjne nadają przeważnie po ukraińsku, ale część z nich uczestniczy w propagandzie Kremla. Co najmniej cztery ogólnokrajowe stacje telewizyjne należą do oligarchów i polityków, którzy otwarcie deklarują swoje prorosyjskie poglądy.