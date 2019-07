Bartłomiej Misiewicz: Dziwne, że media prawicowe zaspały

Misiewicz, wraz z by章 ju urz璠niczk MON Agnieszk M. jest podejrzany o przekroczenie uprawnie i dzia豉nie na szkod sp馧ki PGZ w wysokoci ok. p馧 miliona z這tych. Z kolei wraz z by造m pos貫m PiS Mariuszem Antonim K. us造sza zarzut powo造wania si wsp鏊nie i w porozumieniu na wp造wy w instytucji pa雟twowej i podj璚ia si porednictwa w za豉twieniu okrelonych spraw celem uzyskania korzyci maj靖kowej w kwocie ponad 90 tys. z.

W Polsat News Misiewicz by pytany o to, czy czego 瘸逝je. -Przed pewnymi rzeczami bym si broni.Ale z zada, kt鏎e otrzymywa貫m, jestem dumny - 瞠 m鎩 prze這穎ny, 瞠 kierownictwo mia這 do mnie na tyle du瞠 zaufanie, 瞠 te zadania wykonam - powiedzia.

- Wiem tylko, 瞠 dotychczasowe dowiadczenie pokazuje, 瞠 jak kto jest winny i s na niego dowody, to wychodzi z aresztu szybko i szybko sprawa trafia do s鉅u - m闚i.

Misiewicz m闚i r闚nie, 瞠 gdyby nie reakcja Rzecznika Praw Obywatelskich, niekt鏎ych medi闚 oraz jego obro鎍闚, pewnie dalej przebywa豚y w areszcie. - Dziwne, 瞠 media prawicowe zaspa造 - skomentowa.

Jak by造 szef MON komentujeocen komisji powo豉nej przez prezesa PiS Jaros豉wa Kaczy雟kiego, kt鏎a stwierdzi豉, 瞠nie mia on 瘸dnych kompetencji do zajmowania stanowisk, na kt鏎e go powo豉no?

- Nie nosz w sobie 瘸dnego 瘸lu. Za to nosz ogromn mi這 do blinich, w przeciwie雟twie do wielu os鏏 publicznych - powiedzia.