Boris Johnson: Będę premierem "niesamowitej czwórki"

"Królowa łaskawie przyjęła moją rezygnację" - powiedziała była premier dziennikarzom po opuszczeniu pałacu.

Kolejnym etapem zmiany na stanowisku szefa brytyjskiego rządu jest przyjęcie z rąk królowej misji tworzenia rządu przez następcę May, Borisa Johnsona.

Już w drodze do pałacu przyszły premier zetknął się z protestującymi - drogę jego limuzynie zagrodzili działacze Greennpeace, domagający się podjęcia natychmiastowych działań w obronie klimatu.

W Pałacu Buckingham Johnson przyjął z rąk królowej nominację na premiera Wielkiej Brytanii.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X