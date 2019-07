Royal Navy będzie chronić brytyjskie statki w cieśninie Ormuz

Zaangażowanie Royal Navy w cieśninie Ormuz to reakcja na zatrzymanie przez irańską Straż Rewolucyjną brytyjskiego tankowca Stena Impero . Iran poinformował, że 19 lipca tankowiec zderzył się z kutrem rybackim i nie reagował na jego sygnały o pomoc. Teheran podał, że jednostka znajduje się w irańskim porcie Bandar Abbas. 23-osobowa załoga ma pozostać w porcie do zakończenia śledztwa. Właściciel tankowca oświadczył, że jednostka poruszała się w zgodzie z zasadami nawigacji i międzynarodowymi przepisami.

4 lipca władze brytyjskiego Gibraltaru zatrzymały i wprowadziły do portu irański tankowiec Grace 1. W akcji uczestniczyli żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej. Władze tłumaczyły decyzję podejrzeniem, że tankowiec wiózł irańską ropę do Syrii, na którą sankcje nałożyła Unia Europejska. Policja Gibraltaru zatrzymała kapitana jednostki. Władze Iranu oświadczyły, że doszło do aktu piractwa morskiego, a tankowiec nie płynął do Syrii.