Petru: Opozycja popiera program PiS

- Jest takie przeświadczenie teraz, że wygra ten, kto da więcej. Uważam, że to jest niebezpieczne. Nie chcę brać udziału w wyścigu na populizm. Nie chcę do tego przykładać ręki - powiedział Petru.

"To moja porażka"

Pytany o powody rezygnacji z polityki poseł oświadczył, że nie widzi możliwości skutecznego walczenia. Dodał, że nie wchodził do polityki po to, by w niej być, lecz "żeby mieć wpływ". - Wycofuję się do biznesu. Uważam, że trzeba być skutecznym, a nie nieskutecznym - oświadczył Petru. - Nie udało mi się przekonać większości ani Polaków, ani politycznych ugrupowań do zmiany podejścia z takiej populistycznej czy antypisowskiej na progresywną, gospodarczą. To jest na pewno moja porażka - dodał.