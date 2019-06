Ryszard Petru wycofuje się z polityki. "Wracam do biznesu"

"Dlatego dochodzę do wniosku, że nie jestem w stanie przeciwstawić się tym tendencjom tak skutecznie, jakbym chciał. Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom i potrafiłem iść pod prąd. Nie zamierzam brać udziału w licytacji na populizm. Dlatego nie będę kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu" - tłumaczy Petru w oświadczeniu.

Były szef Nowoczesnej podziękował tym, którzy w 2015 roku oddali głos na tę partię. "Wierzę, że w niedalekiej przyszłości znów się spotkamy. Mam nadzieję, że głos praworządny, proeuropejski, prorozwojowy w naszej Ojczyźnie zwycięży" - kończy oświadczenie Petru.

- Będę pracował i zarabiał na życie - zadeklarował w rozmowie z "DGP" Petru, zapowiadając powrót do biznesu.

Przyszły rząd zderzy się z napiętym budżetem i koniecznością zaspokojenia obietnic, na które nie ma finansowania.



W opozycji mało kto podziela te obawy. Brak dziś partnerów, którzy patrzą z podobną troską na przyszłość gospodarczą.



Nie będę kandydował w wyborach do Sejmu. pic.twitter.com/PilWKc4ZNd — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 30 czerwca 2019

Ryszard Petru założył Nowoczesną w 2015 roku. Partia w wyborach osiągnęła czwarty wynik w kraju (7,6 proc.), wprowadzając do Sejmu 28 posłów. Dwa lata później Petru stracił posadę szefa partii, przegrywając w wewnętrznych wyborach z Katarzyną Lubnauer. W zeszłym roku całkiem opuścił szeregi Nowoczesnej, powołując do życia koło poselskie Liberalno-Społeczni, a następnie partię Teraz! W kole poselskim ugrupowania znalazła się trójka posłów - oprócz Petru także Joanna Scheuring-Wielgus, która w maju próbowała swoich sił w wyborach do europarlamentu z list Wiosny, oraz Joanna Mihułka (d. Schmidt).