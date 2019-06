Radykalni niemieccy posłowie jednak nie zjadą do Szczecina

Ok. 70 posłów AfD miało spotkać się w hotelu w Szczecinie w piątkowy wieczór. Rzecznik partii Christian Lueth powiedział AFP, że dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania hotel poinformował polityków o odwołaniu ich rezerwacji na sale konferencyjne oraz pokoje gościnne, twierdząc, że doszło do awarii zasilania. Lueth dodał, iż podejrzewa, że decyzja ma podłoże polityczne. - Wielokrotnie potwierdzaliśmy rezerwację. Podejmiemy kroki prawne - zadeklarował rzecznik.

Posłowie AfD zamiast w Szczecinie spotkają się w Berlinie w budynku parlamentu.

Alternatywa dla Niemiec została założona w 2013 r. To partia eurosceptyczna i antyimigrancka. W wyborach w 2017 r. zdobyła 12,6 proc. głosów, wprowadziła do niemieckiego parlamentu 91 deputowanych. W przeszłości politycy AfD wzbudzali kontrowersje wypowiedziami na temat nazistowskich Niemiec oraz swoim stosunkiem do Polski.