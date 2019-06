Budka: Prezydent niczym Piłat umywa ręce. Wyrok napisze Nowogrodzka

"Z satysfakcją odbieramy fakt, że Prezydent nie miał zastrzeżeń co do treści projektu kodeksu karnego zaostrzającego kary za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, czy przestępstwa pedofilskie. Decyzja odnosi się wyłącznie do spraw proceduralnych" - napisał Jan Kanthak, szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości, po decyzji Andrzeja Dudy o o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej obszernej nowelizacji prawa karnego.

"Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej" - napisano na oficjalnej stronie Prezydenta. Dalej wskazano, że "tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego". "Bezpieczeństwo prawne obywatela – szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne – wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji" - podkreślono. Dowiedz się więcej: Duda skierował reformę Kodeksu karnego do TK Poniżej dalsza część artykułu

"Skierowanie przez Prezydenta ustawy Kodeks karny do kontroli prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego jest Jego konstytucyjnym uprawnieniem. Kontrola prewencyjna ustaw jest prerogatywą, z której korzystali niejednokrotnie prezydenci. Ta decyzja, co oczywiste, nie przesądza kierunku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego" - napisał w oświadczeniu Jan Kanthak. "Z satysfakcją odbieramy fakt, że Prezydent nie miał zastrzeżeń co do treści projektu kodeksu karnego zaostrzającego kary za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, czy przestępstwa pedofilskie. Decyzja odnosi się wyłącznie do spraw proceduralnych. Przypominam, że za procedowanie ustaw w parlamencie odpowiadają wyłącznie marszałkowie Sejmu i Senatu oraz służby prawne ich Kancelarii, a nie rząd czy Ministerstwo Sprawiedliwości" - dodał szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości, zaznaczając, że resort "ze spokojem" będzie czekać na orzeczenie Trybunału. Podobne zdanie na Twitterze wyraziła Anita Czerwińska, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. "Nie jest naszą rolą komentowanie decyzji pana prezydenta, która jest jego prerogatywą. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Z komunikatu wynika, że sama nowelizacja nie budzi wątpliwości pana prezydenta, odnosi się on przede wszystkim do kwestii proceduralnych" - napisała. Nie jest naszą rolą komentowanie decyzji pana prezydenta, która jest jego prerogatywą. Czekamy na rozstrzygnięcie #TK. Z komunikatu @prezydentpl wynika, że sama nowelizacja nie budzi wątpliwości pana prezydenta, odnosi się on przede wszystkim do kwestii proceduralnych https://t.co/fGFoZGCw1k — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) 28 czerwca 2019

- Dla nas najważniejsze jest to, że elementem, na który zwrócił uwagę pan prezydent były kwestie proceduralne, czyli tryb uchwalenia ustawy, a nie to, co było przedmiotem bardzo silnych ataków ze strony różnych ekspertów. Ekspertyz, opinii, instytutów różnych. Chodziło o to, że zbyt zaostrzane jest prawo karne - mówił z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Mamy pełne zaufanie do działań marszałka, przecież on ma służby odpowiednie, które decydują o tym w jakim trybie powinna być procedowana ustawa. Teraz jest kwestia dotycząca tego czy rzeczywiście ten tryb był prawidłowy. Pan prezydent miał prawo to zrobić i zrobił - podkreślił w Polsat News. Zupełnie innego zdania był Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. "Kolejny raz prezydent oddaje mecz walkowerem. Zamiast podjąć dojrzałą i męską decyzję i zawetować uchwaloną z rażącym naruszeniem prawa nowelizację Kodeksu karnego, niczym Piłat umywa ręce, wysyłając ją do tzw. Trybunału Konstytucyjnego" - napisał na Twitterze. Kolejny raz prezydent oddaje mecz walkowerem. Zamiast podjąć dojrzałą i męską decyzję i zawetować uchwaloną z rażącym naruszeniem prawa nowelizację #KodeksKarny, niczym Piłat umywa ręce, wysyłając ją do tzw. #TK. Wyrok napisze więc Nowogrodzka. "Bohater".https://t.co/Z9WnaF7vyG — Borys Budka (@bbudka) 28 czerwca 2019