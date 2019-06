"Kompletny nieudacznik". Donald Trump atakuje burmistrza Londynu Sadika Khana

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii od ostrej wymiany zdań z burmistrzem Londynu Sadikiem Khanem.

Donald Trump rozpoczął trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii. W planach ma spotkania z królową Elżbietą II oraz premier Theresą May. Formę wizyty na łamach "Observera" skrytykował burmistrz Londynu Sadiq Khan, znany z negatywnego stosunku do obecnego prezydenta USA. Khan porównał język używany przez Trumpa do języka "faszystów XX wieku".

Donald Trump odpowiedział Khanowi z pokładu Air Force One, tuż przed lądowaniem na lotnisku Stansted niedaleko Londynu. Na Twitterze Trump napisał, że Khan "wedle wszelkich świadectw" kiepsko radzi sobie na stanowisku burmistrza i postąpił niemądrze, będąc złośliwym wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych, "bez wątpienia najważniejszego sojusznika Zjednoczonego Królestwa".



"To kompletny nieudacznik, który powinien skupić się na (problemie - red.) przestępczości w Londynie, nie na mnie" - napisał Donald Trump. Dodał, że burmistrz Londynu przypomina mu "naszego bardzo tępego i niekompetentnego burmistrza Nowego Jorku" Billa de Blasio.



Lider Stanów Zjednoczonych zapewnił, że chce być wielkim przyjacielem Zjednoczonego Królestwa.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 czerwca 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 czerwca 2019

Na słowa Trumpa zareagował rzecznik Sadika Khana.



- To o wiele bardziej poważne niż dziecięce przezwiska, które powinny być poniżej godności prezydenta USA - oświadczył. Dodał, że burmistrz reprezentuje "postępowe wartości" i ostrzega przed Trumpem, który jest jaskrawym przykładem "rosnącego zagrożenia skrajną prawicą".