Chińskie okręty wojenne wpłynęły do portu w Sydney

Mieszkańcy Sydney byli zaskoczeni, gdy zobaczyli, że do portu w ich mieście wpływają trzy chińskie okręty wojenne. Australijczyków uspokoił premier Scott Morrison.

Na pokładzie trzech okrętów znajduje się ok. 700 marynarzy. W związku z rosnącymi ambicjami chińskiej armii, ich obecność wywołała zaskoczenie i niepokój wśród mieszkańców Sydney.

Sprawę wyjaśnił premier Scott Morrison. - Może to była niespodzianka dla innych, ale z pewnością nie była to niespodzianka dla rządu - powiedział. - Wiemy o tym od jakiegoś czasu - dodał.

Szef australijskiego rządu przekazał, że pojawienie się chińskich okrętów to część wzajemnej wizyty, ponieważ australijska marynarka wojenna odwiedziła Chiny.

Okręty, które wpłynęły do portu w Sydney to prawdopodobnie Kunlun Shan, Luoma Lake oraz Xuchang. Ostatni z okrętów ma być wyposażony w systemy pocisków ziemia-powietrze. Chińczycy pozostaną w Australii do piątku.