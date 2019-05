Benjamin Netanjahu nie stworzył rządu. Będą wybory w Izraelu

To pierwsza w historii sytuacja, by po wyborach w Izraelu kandydatowi na premiera nie udało się utworzyć koalicyjnego rządu. Negocjacje w tej sprawie trwały siedem tygodni. Rozmowy nie przyniosły efektu, a członkowie parlamentu zagłosowali za rozwiązaniem Knesetu.

Gdyby Netanjahu udało się utworzyć rząd, zostałby premierem Izraela po raz piąty, co nie wydarzyło się wcześniej w historii.

Za rozwiązaniem parlamentu głosowało 74 członków Knesetu, przeciw było 45. Przyspieszone wybory w Izraelu odbędą się 17 września.

