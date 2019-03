Paweł Mucha: Nie jest tak, że Putin jest persona non grata

- Nie jest tak, że pan prezydent Putin jest persona non grata. Tego rodzaju sformułowania nikt nie użył. Mamy zaproszenie dla państw członkowskich UE i Partnerstwa Wschodniego. Rosja nie jest członkiem Partnerstwa Wschodniego – powiedział w rozmowie z Radiem ZET wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odniósł się w rozmowie z Radiem ZET do kwestii braku zaproszenia dla przywódcy Rosji na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. - Nie idziemy kluczem historycznym, nie zapraszamy wszystkich państw, tak jak nie zapraszamy Japonii - powiedział.

Zapytany o zaproszenie dla prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, podkreślił, że „jeżeli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, to Białoruś jest członkiem tego formatu współpracy UE z państwami położonymi na wschód od UE”. - I w ramach Partnerstwa Wschodniego to zaproszenie zostało sformułowane – powiedział. - I uważam, że to zaproszenie dla państwa z Partnerstwa Wschodniego jest bardzo dobre – dodał.

Mucha mówiąc o zaproszeniu dla przywódcy Rosji wielokrotnie zaznaczył, że „format jest współczesny, a nie historyczny”. - To jest format który obejmuje państwa Partnerstwa Wschodniego. Niestety Rosja w Partnerstwie Wschodnim nie jest. Zresztą nie była tym zainteresowana i do tej inicjatywy odnosiła się z taką delikatną rezerwą – stwierdził Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta potwierdził również, że na uroczystości został zaproszony prezydent Francji, Emmanuel Macron. - Tak, mówimy o tym wprost. Francja jest w obu formatach: i jeśli chodzi o NATO, i Unię Europejską – powiedział Mucha. – Zależy nam na bliskich relacjach polsko-francuskich. Francja jest naszym partnerem w UE. Dążymy też do wzmocnienia tych relacji w ramach Trójkąta Weimarskiego – podkreślił.

Podczas rozmowy nawiązano także do wypowiedzi części ekspertów polityki wschodniej dotyczącej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Twierdzą oni, że jeśli nie będzie Putina, Łukaszenka nie skorzysta z zaproszenia. - Poczekajmy. Oczywiście to są niezwykle ważne obchody. Natomiast termin jest jeszcze relatywnie odległy. Rozmawiamy już w drugiej połowie marca, ale mówimy o uroczystościach które będą 1 września – zaznaczył w rozmowie z Radiem ZET Paweł Mucha.