Gowin: Jeśli będą małżeństwa homoseksualne, to będzie też adopcja dzieci

- Wszystko zależy od wyników jesiennych wyborów. Jeżeli przy władzy utrzyma się obóz Zjednoczonej Prawicy, a bardzo na to liczę, to ta cała antycywilizacja, bo dla mnie te postulaty są po prostu wyrazem wrogości wobec kanonu cywilizacji Zachodu, otóż cała ta antycywilizacja zostanie wstrzymana. Jeżeli natomiast władzę obejmie obóz dzisiaj nazywający się Koalicją Europejską, to jestem przekonany, że będą podjęte próby realizacji tego scenariusza - mówił Gowin w radiowej Jedynce, komentując podpisanie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego tzw. Deklaracji LGBT+.

- Tutaj bądźmy szczerzy do końca, tak jak szczery jest - i mówię to z szacunkiem - Paweł Rabiej: we wszystkich krajach, w których zalegalizowano tak zwane małżeństwa homoseksualne, naturalną konsekwencją tego było przyznanie tym parom prawa do adopcji, zarówno z prawnego, jak i z moralnego punktu widzenia - tłumaczył. - Jeżeli powie się A, to trzeba powiedzieć B, C i Z. Jeżeli będą tutaj tak zwane małżeństwa homoseksualne, to będzie też adopcja dzieci - zauważył Gowin.