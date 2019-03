US Navy: Nasze F-35 są gotowe do walki

U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Joely Santiago [Public domain]

Marynarka wojenna USA poinformowała, że przeznaczona dla niej wersja myśliwca piątej generacji, F-35, jest gotowa do walki.

Po ponad dwóch dekadach testów i prac modernizacyjnych, marynarka wojenna USA ogłosiła, że nowoczesne myśliwce w wersji przeznaczonej na potrzeby US Navy, osiągnęły gotowość operacyjną, co oznacza, że przeszły pomyślnie testy uprawniające je do udziału w misjach.

- F-35C jest gotów na operacje, gotów na walkę i gotów, by zwyciężać - powiedział wiceadmirał DeWolfe Miller, dowódca sił powietrznych marynarki wojennej. - Dodajemy tę niesamowitą broń do arsenału, którym dysponują nasze lotniskowcowe grupy uderzeniowe, która znacznie zwiększy nasze zdolności w zakresie działań połączonych - dodał.

Donald Trump wielokrotnie chwalił myśliwce F-35 podkreślając, że są one "niewidzialne" dla radarów. Jednocześnie myśliwce te należą do najdroższych broni w historii.

F-35C to jedna z trzech wersji myśliwca. Wersja myśliwca przygotowana dla sił powietrznych osiągnęła gotowość operacyjną w 2016 roku, a wersja dla marines - w 2015 roku.

We wrześniu - jak podawał CNN - F-35B, czyli myśliwiec przeznaczony dla marines, wziął udział w pierwszym w historii użytkowania nowoczesnego myśliwca ataku powietrznym, w Afganistanie.