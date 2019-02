Gospodarka, głupcze? Jakie postulaty partii cenią Polacy

Socjalne, gospodarcze, a może światopoglądowe? Jakie postulaty przy wyborze partii politycznej są dla Polaków najważniejsze? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Niemal co piaty badany (19 proc.) wskazuje, że przy wyborze partii politycznej najważniejsze są dla niego postulaty gospodarcze. 13 proc. respondentów wskazuje na sprawy socjalne, a prawie co dziesiąty – na kwestie światopoglądowe. Prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że wszystkie te postulaty (gospodarcze, socjalne, światopoglądowe) są dla niego istotne przy wyborze partii politycznej. Co dziesiąty respondent nie wie, czym kieruje się wybierając partię, którą popiera.

- Częściej na postulaty gospodarcze wskazują mężczyźni (23 proc. vs 15 proc. kobiet) oraz osoby w wieku 25-34 lata (23 proc.) i badani o wykształceniu wyższym (21 proc.). Kwestie światopoglądowe stają się coraz mniej istotne wraz ze wzrostem wieku (16 proc. w grupie najmłodszej do 7 proc. w grupie najstarszej) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Wawrzyńca Konarskiego, politologa z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wyniki sondażu pokazują, że postrzeganie programowej atrakcyjności partii politycznych dla niemal połowy respondentów ma charakter całościowy. - Taki wynik jest zobowiązaniem dla partii mających ambicje długiej obecności w polityce – włącznie z objęciem rządów - i poszukujących poparcia w kilku przynajmniej segmentach wyborców. Potwierdza to - także na polskim rynku politycznym – umacnianie się tendencji preferowania partii wyborczych „catch all” kosztem tych zorientowanych na wyrażanie interesów konkretnych grup wyodrębnionych na kanwie stratyfikacyjnej – wylicza prof. Konarski.