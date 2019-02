Debata prezydencka w Indonezji. "Co to są jednorożce?"

Podczas debaty przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi w Indonezji, główny rywal urzędującego prezydenta Joko Widodo, Prabowo Subianto, dał się złapać na nieznajomości żargonu dotyczącego internetowych start-upów - zauważa Al Jazeera.

W czasie transmitowanej przez telewizję debaty w niedzielny wieczór, prezydent Joko Widodo spytał swojego rywala jaka jest jego polityka wobec wspierania "jednorożców". "Jednorożcami" określa się te start-upy, których wartość rynkowa osiągnęła ponad miliard dolarów.

Były generał ubiegający się o prezydenturę odparł: - Co to są jednorożce? Chodzi o te internetowe rzeczy?

Po tym jak prezydent potwierdził, że pyta właśnie o start-upy, Subianto stwierdził, że "jeśli nie zachowa się ostrożności, entuzjazm wobec internetowych zjawisk, e-commerce i innych e-rzeczy, przyspieszy odpływ kapitału z Indonezji do innych krajów".

Zwolennicy Widodo szybko wykorzystali zawahanie jego rywala przy pytaniu o "jednorożce", wskazując, że brak znajomości tego terminu przez Subianto wskazuje na to, iż nie ma on kwalifikacji, by być prezydentem.

Indonezyjscy internauci zaraz po debacie zaczęli umieszczać w sieci memy z jednorożcami - na jednym z nich widać obu kandydatów na prezydenta, z których jeden, obecny prezydent, myśli o start-upach osiągających sukces, a jego rywal - o bajkowych jednorożcach.

Niedzielna debata była drugą z pięciu telewizyjnych debat, jakie odbędą się przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 17 kwietnia.

Według sondaży obecny prezydent ma 20 punktów procentowych przewagi nad swoim rywalem.