Piekarska: Koalicja Europejska? Małżeństwo z rozsądku

Była posłanka SLD Katarzyna Piekarska, odnosząc się do dołączenia jej partii do Koalicji Europejskiej powiedziała, że „nie jest to jej koalicja marzeń”. - Taką byłaby złożona z samych formacji lewicowych i z Zielonych - podkreśliła w rozmowie z Onetem.

- To nie jest moja koalicja marzeń, bo taką byłaby złożona z samych formacji lewicowych i z Zielonych - powiedziała w rozmowie z Onetem była posłanka SLD Katarzyna Piekarska. Podkreśliła jednak, że "trzeba stać na ziemi", a Koalicja Europejska jest koalicją "racjonalną", która, jak ma nadzieję, "przetrwa do jesieni". Piekarska zaznaczyła również, że celem porozumienia partii opozycyjnych jest "odsunięcie od władzy szkodników politycznych”. - Nie ma entuzjazmu w moim głosie. Powiem tak: głosowałam, ale się nie cieszyłam - powiedziała. - Jeśli chodzi o Unię Europejską, są to partie reprezentujące te same wartości - dodała. - Pełzający polexit, z którym mamy obecnie do czynienia, jest dla Polski groźny i ją marginalizuje - podkreśliła. Piekarska zapewniła jednocześnie, że cieszy się z wczorajszej decyzji Zielonych, którzy także dołączyli do koalicji.

Zdaniem Piekarskiej, Koalicja Europejska jest "małżeństwem z rozsądku". Polityk dodała jednak, że Sojusz Lewicy Demokratycznej "ma silną podmiotowość" i nie zostanie wchłonięte przez Platformę Obywatelską oraz Grzegorza Schetynę. W jej opinii, osoby które będą kandydować z list koalicji, to "duże nazwiska" i "naprawdę mądrzy ludzie, którzy mają olbrzymie zasługi na Europy i Polski". Piekarska podkreśliła jednak, że sama woli kandydować do parlamentu krajowego.

Jak powiedziała Katarzyna Piekarska, połączenie partii opozycyjnych jest „jakimś rodzajem testu". - Jeżeli wyborcy odpowiedzą na tę naszą koalicję negatywnie, to oczywiście trzeba się będzie zastanowić nad jesienią - powiedziała.

Była posłanka SLD odniosła się także do propozycji partii Wiosna dla partii Razem, które dotyczyło przyznania miejsc na listach wyborczych w zamian za milion złotych. - To jest obrzydliwe. Jeżeli to miało miejsce, to jest poważna rysa na partii Roberta Biedronia. Tak się nie robi - powiedziała.

W opinii Piekarskiej, ewentualny rząd Koalicji Europejskiej „złożony będzie z wielu podmiotów, bez względu na to, czy pójdą razem czy osobno”. - Trzeba będzie wybrać osobę na premiera. Nie jest to dla mnie oczywiste, że będzie to osoba z największej formacji. Żeby to działało tak, jak byśmy sobie tego życzyli, to będzie to musiał być premier, który będzie do "strawienia" dla wszystkich - podkreśliła. - Wydaje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest taką osoba, która byłaby w stanie wszystkich połączyć i wszyscy byliby go w stanie zaakceptować - dodała.

Jak powiedziała Piekarska, ewentualny rząd Koalicji Europejskiej "naprawi" sądownictwo po reformach Prawa i Sprawiedliwości oraz będzie chciał doprowadzić do rozdziału Kościoła od państwa. - Dziś te relacje przestały być tematem zastępczym, to sprawa, którą trzeba załatwić - zaznaczyła i dodała, że "dojrzewa" do tego również Platforma Obywatelska.