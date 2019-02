Zmarł John Dingell. Zasiadał w Kongresie za 11 prezydentów

Dingell był jedną z trzech osób w historii Kongresu, które zasiadały w nim nieprzerwanie przez ponad 50 lat.

Gdy John Dingell przechodził na emeryturę w 2015 roku, był rekordzistą, jeśli chodzi o długość kadencji. Zasiadł w Kongresie w 1955 roku w wyniku wyborów uzupełniających po śmierci swojego ojca, ostatni, 29. raz został wybrany w 2012 roku.

Nawet po przejściu na emeryturę komentował życie polityczne w Stanach, najchętniej używając Twittera, gdzie słynął z ciętego języka i celnych ocen.

"Ja, nasz kraj i Twitter żegnamy Johna Dingella, jego cięty język, dobre serce i głęboki patriotyzm" - napisała na Twitterze Hillary Clinton.

I, our country, and Twitter will miss @JohnDingell’s quick wit, good heart, and profound sense of patriotism. My thoughts are with @RepDebDingell, the whole Dingell family, and the wide community of friends, constituents, and fellow Americans who admired and respected him.