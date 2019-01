Młodzież Wszechpolska wnioskuje o delegalizację PO i Nowoczesnej Twitter/Młodzież Wszechpolska

Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy złożą do prokuratury wniosek o delegalizację Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. - Non stop naruszają przepisy istniejącej w Polsce konstytucji i nawołują do nienawiści - brzmi uzasadnienie.