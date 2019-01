Robert Biedroń: Paweł Adamowicz zmieniał się razem z Gdańskiem

- Paweł inspirował, bo był odważny, robił rzeczy, które szły pod prąd - wspominał prezydenta Gdańska były prezydent Słupska Robert Biedroń.

Paweł Adamowicz swoimi działaniami w Gdańsku inspirował Roberta Biedronia. - Mnie takie rzeczy szczególnie inspirują, dodają mi skrzydeł kiedy widzę, że ktoś ma odwagę mówić rzeczy niepopularne, a Paweł przecież mówił dużo o uchodźcach, uczestniczył w marszach równości - mówił w TVN24 były prezydent Słupska.

- Ten Paweł, którego przyjdzie nam żegnać w sobotę, to był prawdziwy Europejczyk, mało jest takich polityków, dlatego ta strata jest tym bardziej bolesna dla nas wszystkich - dodał.

Zdaniem Biedronia Adamowicz był wybitnym politykiem. - Był kimś, kto wymykał się z ram takiej też działalności partyjnej. Trzeba pamiętać też, że Paweł w pewnym momencie porzucił przynależność partyjną i wybił się na bycie ponad tym wszystkim - mówił.

- Mamy szansę odrobić lekcję pod nazwą Paweł Adamowicz i to, co on robił. Jak przełożyć to na przyszłość, nie tylko płakać, przeżywać, ale zastanowić się czego możemy nauczyć się od niego i od jego działalności - ocenił.