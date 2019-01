Berlusconi startuje w wyborach do Europarlamentu

Były premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył, że wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

82-letni Berlusconi poinformował o swojej decyzji podczas wizyty w Quartu na południu Sycylii.

- W moim pięknym wieku zdecydowałem, że wystartuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego - oświadczył. - Robię to z poczucia odpowiedzialności, bo w PE brakuje głębi myślenia o świecie.

Berlusconi twierdzi, że cywilizację Zachodu należy jak najszybciej ratować przed dominacją Chin, które mają apetyt nie tylko na podbicie Europy, ale też Afryki.

Przekonuje, że dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu zdoła przekonać Europę, że ze strony Chin grozi jej rzeczywiste niebezpieczeństwo i należy podjąć przeciwko niemu zdecydowane kroki.

- Nie zgadzam się na to, żeby naszym światem, wywodzącym się z kultury starożytnego Rzymu i Grecji, z judeochrześcijańskich tradycji, rządziła ideologia tak zupełnie różna od naszej - mówił były premier.

Berlusconi - trzykrotny premier, przywódca prawicowej partii Forza Italia. przyznał ostatnio, że codziennie zapala świecę modląc się o to, by Wielka Brytania zmieniła zdanie na temat brexitu.

Start do Europarlamentu to powrót Berlusconiego do polityki. W maju sąd w Mediolanie nakazał natychmiastową "rehabilitację" byłego premiera, która "anuluje wszystkie efekty" skazania go za przestępstwa podatkowe w 2013 roku - w tym zakaz zajmowania stanowisk publicznych pochodzących z wyboru.