Dulkiewicz: Gdańszczanie mówią dziś "chcemy być lepsi" Maciej Nicgorski, gdansk.pl

- To co dzieje się w Gdańsku, w całej Polsce, te sygnały docierają też z różnych stron świata, to jest (...) wypełnianie już testamentu pana prezydenta - dzielimy się dobrem, dzielimy się szczodrością. To są jego ostatnie słowa, które padły ze sceny tuż przed "Światełkiem do nieba" i tuż przed tym morderczym atakiem na pana prezydenta - mówiła w Polsat News Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska.