Rostowski: Pierwszy faszysta w rządzie Polski od upadku komunizmu

"Pierwszy faszysta mianowany jako wiceminister w polskim rządzie od upadku komunizmu 30 lat temu. Złe wieści w wieczór sylwestrowy" - napisał po angielsku na Twitterze Rostowski.

First fascist appointed as deputy minister to the Polish Government since the fall of communism 30 years ago.



Evil tidings on New Year’s Eve. https://t.co/m0hozqoiUK