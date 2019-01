Reuters: Salvini i Kaczyński będą rozmawiać o eurosceptycznym sojuszu

Wicepremier Włoch Matteo Salvini i lider polskiej partii rządzącej, Jarosław Kaczyński, będą w środę rozmawiać o możliwości stworzenia eurosceptycznego sojuszu, który stanąłby do wyborów do PE w maju - pisze Reuters.

Reuters przypomina, że do wizyty lidera Ligi Północnej w Polsce dochodzi w czasie, gdy eurosceptycy podejmują "wysiłki na całym kontynencie zmierzające do zjednoczenia, co mogłoby radykalnie zmienić kierunek w którym będzie podążać UE po wyborach" do PE.

Agencja przypomina też, że Salvini wielokrotnie krytykował UE i mówił, że majowe wybory do PE są kluczowe dla stworzenia "reformującego" UE bloku, który mógłby naprawić instytucje unijne od środka.

Reuters przypomina również, że Salvini wskazywał siebie jako potencjalnego kandydata na szefa Komisji Europejskiej.

- Ktoś zdradził europejskie marzenie - mówił w ubiegłym miesiącu Salvini na wiecu w Rzymie. Lider Ligi i wicepremier Włoch zapowiedział, że celem jego formacji jest budowanie "nowej europejskiej społeczności opartej na szacunku, pracy, rozwoju i równości".

Reuters przypomina jednocześnie, że Kaczyński również mówił o konieczności reformy UE, która miałaby polegać na przekazaniu większej władzy rządom narodowym.

Agencja podkreśla, że Salvini stara się doprowadzić do połączenia frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w PE należy PiS, z Europą Wolności i Narodów, w skład której wchodzi Liga.