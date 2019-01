Nowoczesna: Odejście od węgla do 2050 roku

Do końca I połowy XXI wieku Polska ma zrezygnować z węgla w energetyce - to główne założenia zaprezentowanej w środę strategii energetycznej przez polityków Nowoczesnej.

"Po pierwszym, 15-letnim etapie udział odnawialnych źródeł energii w produkcji elektryczności w 2035 ma wynosić 50%, a węgla - 40%. Po etapie drugim, do 2050 Polska ma odejść zupełnie od węgla w energetyce i jedynie niewielką część energii produkować z gazu" - to element strategii. W 2050 z OZE ma pochodzić 85 proc. energii. Nowoczesna akcentuje energię odnawialną i krytykuje budowę elektrowni atomowych.

- Biorąc pod uwagę obowiązek walki z przyczynami zmian klimatu, rosnące ceny certyfikatów uprawniających do emisji dwutlenku węgla oraz politycznie ryzykowne uzależnienie od importu węgla z Rosji, mogą go zapewnić tylko odnawialne źródła energii - mówiła w Sejmie posłanka Monika Rosa. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to zdaniem polityków i ekspertów Nowoczesnej głównym problemem są rosnące koszty takich projektów, które w wielu przypadkach wymknęły się spot kontroli, jak i kwestia utylizacji odpadów radioaktywnych.

Celem ogólnym jest znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla. - Sądzimy, że realizacja naszej strategii pozwoli zredukować emisje dwutlenku węgla z energetyki do 10-15 mln ton rocznie, czyli o ponad 90% wobec stanu obecnego - powiedział Marek Szolc z Nowoczesnej.

Tak jak pisała "Rzeczpospolita", kwestia OZE i energetyki będzie jedną z najważniejszych w rozpoczynającej się powoli kampanii wyborczej. W środę konferencję prasową o OZE zorganizowało też PSL. Ludowcy chcą "Paktu dla Zielonej Energii" - Troska o zdrowie Polaków i bezpieczeństwo energetyczne Polski to najważniejsze zadanie każdego rządu. Niechęć PiS do zielonej energii sprawia, że pozostajemy w niewoli węglowej. Zapraszamy do dyskusji wszystkie ugrupowania polityczne parlamentarne i pozaparlamentarne oraz stowarzyszenia. Już czas na zieloną rewolucję - powiedział Piotr Zgorzelski z PSL.

Nowoczesna i PSL od początku kadencji podkreślają znaczenie OZE w strategii energetycznej. 3 lutego swoje postulaty w tej sprawie (jak i wielu innych) ma zaprezentować Robert Biedroń. Były prezydent Słupska już deklaruje, że Polska powinna zrezygnować z węgla do 2035 r.