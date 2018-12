Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia Polakom

Prezydent w orędziu noworocznym podkreślił, że nadchodzący rok wyborczy to dobra okazja do merytorycznej rozmowy o przyszłości kraju.

Prezydent przypomniał, że w tym roku będziemy obchodzić ważne rocznice, w tym: 20-lecie członkostwa w NATO i 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Polakom w Nowym Roku Andrzej Duda życzył spokoju, optymizmu i wzajemnego zrozumienia.

Podsumowując mijający rok prezydent przypomniał, że obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości były świętem polskiej wolności i narodowej dumy. Podziękował Polakom za włączenie się w liczne jubileuszowe inicjatywy lokalne i państwowe oraz "za wspaniałą atmosferę tamtych dni, podczas których podobnie jak w roku 1918, gromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą".

Poniżej dalsza część artykułu

Andrzej Duda zaznaczył, że w nadchodzącym roku przypomnimy sobie i światu "jak wielki jest polski duch wolności".

Prezydent dodał, że koniec roku jest okazją do spojrzenia na historię Polski. Podkreślił, że "w 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do kraju oraz w 30-lecie przełomowych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, w szczególności wolnych wyborów do Senatu, raz jeszcze spojrzymy na nasze dzieje jako historię nieustępliwych, solidarnych starań o wolność, niepodległość i pokój".

Andrzej Duda podkreślił, że nadchodzący rok będzie czasem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do polskiego Sejmu i Senatu. Zwrócił uwagę, że decyzje obywateli wymagają także odpowiedzialności ze strony polityków wszystkich opcji. Zaznaczył, że kampania wyborcza to dobry czas na merytoryczną dyskusję o przyszłości Polski.

Prezydent życzył Polakom w nowym roku pokoju, optymizmu, zdrowia. "Oby zawsze mogli Państwo liczyć na życzliwy uśmiech i pomocną dłoń, przejawy zwykłej, ludzkiej serdeczności" - powiedział.