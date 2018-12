Krótkie święta Sejmu. Będzie dodatkowe posiedzenie

"Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28 grudnia" - zapowiedział marszałek Marek Kuchciński, potwierdzając wczorajsze nieoficjalne doniesienia mediów.

"Znalezienie najlepszych rozwiązań dotyczących cen energii to bardzo ważne zadanie. Bezpieczeństwo budżetów domowych Polaków jest niezmiennie jednym z priorytetów prac Parlamentu. Dlatego będziemy pracować jeszcze przed nowym rokiem. Dodatkowe posiedzenie Sejmu odbędzie się 28.12" - napisał na Twitterze marszałek Marek Kuchciński.

Nieoficjalne doniesienia o dodatkowym posiedzeniu po świętach Bożego Narodzenia pojawiły się już w czwartek. "Temat nie jest znany, ale niewykluczone, że chodzi o dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. cen prądu – takiego scenariusza nie wykluczała wczoraj Jadwiga Emilewicz" - informował portal 300polityka.pl. W sprawie posiedzenia na piątek na 17.00 zwołano prezydium Sejmu, a kwadrans później - Konwent Seniorów.

W piątek premier Mateusz Morawiecki na specjalnej konferencji prasowej zapowiedział obniżenie stawki podatku akcyzowego, zredukowanie tzw. opłaty przejściowej i utworzenie funduszu zielonych inwestycji. Mają to być mechanizmy, które spowodują, że w 2019 r. rachunki za prąd dla wszystkich grup odbiorców nie wzrosną.

Mechanizm ma polegać na obniżeniu stawki podatku akcyzowego z 20 zł do 5 zł za 1 MWh energii. To wpłynie na zmniejszenie opłat za energię w sumie dla wszystkich odbiorców o około 2 mld zł. Spowoduje też zapłatę mniejszego podatku VAT, co da efekt w postaci dodatkowego 0,5 mld zł. Drugi element to zredukowanie tzw. opłaty przejściowej (stanowi ona wsparcie dla firm energetycznych z tytułu likwidacji kontraktów długoterminowych) o 95 proc. dla wszystkich odbiorców. Obniży to łączne koszty energii o 1 – 1,5 mld zł.

Na stronie internetowej Sejmu pojawił się już projekt ustawy "o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw".