Trump o Tillersonie: Leniwy i głupi jak but

"Mike Pompeo wykonuje świetną pracę, jestem z niego bardzo dumny. Jego poprzednik Rex Tillerson nie miał potrzebnych zdolności umysłowych. Był głupi jak but, nie mogłem się go dostatecznie szybko pozbyć. Był leniwy jak diabli. Teraz jest zupełnie nowa sytuacja, świetne nastroje w państwie" - czytamy na twitterowym koncie Donalda Trumpa.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!