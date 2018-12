Nowy Rzecznik Praw Dziecka: In vitro to metoda niegodziwa

Mikołaj Pawlak został wczoraj przez senatorów zatwierdzony na Rzecznika Praw Dziecka. Będzie tę funkcję pełnił przez pięć lat.

Za kandydaturą Mikołaja Pawlaka było 57 senatorów. 26 głosowało przeciw. Kadencja nowego Rzecznika Praw Dziecka rozpocznie się po ślubowaniu w Sejmie. Nastąpić to ma jeszcze w tym tygodniu.

Pawlak to absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadził własną praktykę adwokacką. Od 2016 roku jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas wczorajszego posiedzenia Senatu pytano go m.in. o stosowanie metody in vitro.

- To, co sygnalizowałem, co wynika ze światopoglądu, z wykształcenia, z wiary to jest jedno, to co jest prawem to drugie, ale to należy możliwie łączyć dla dobra. I to ma dotyczyć nie tylko tych dzieci poczętych i narodzonych, ale ma też dotyczyć godności tych dzieci poczętych i nienarodzonych, zamrożonych na przykład. To też są dzieci, bo są poczęte - mówił Pawlak.

- W tym zakresie patrzeć na tę metodę należy w sposób taki, że jakkolwiek metoda, pewnie skuteczna do poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione - dodał.

Pawlak zastąpi na stanowisku RPD Marka Michalaka. Pełni on tę funkcję od 2008 roku.