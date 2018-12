Nie żyje George H. W. Bush. Był 41 prezydentem USA

W wieku 94 lat zmarł George Herbert Walker Bush. O śmierci byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych poinformował rzecznik rodziny Jim McGrath.

George H.W. Bush pełnił funkcję prezydenta w latach 1989-1993. W latach 1981-1989 był wiceprezydentem w administracji prezydenta Ronalda Reagana.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h — Jim McGrath (@jgm41) 1 grudnia 2018

Był pierwszym, od 1837 roku, urzędującym wiceprezydentem, który wygrał wybory prezydenckie.

Okres jego rządów zdominowały dwa wydarzenia - koniec zimnej wojny i wojna w Zatoce Perskiej. Z powodu skupienia się na polityce zagranicznej, Bushowi zarzucano zaniedbanie gospodarki, doprowadzenie w kraju do inflacji i wzrostu bezrobocia. Te niepowodzenia doprowadziły do jego wyborczej porażki wyborczej w 1992 roku z gubernatorem Arkansas Billem Clintonem.

Czytaj także: Żaden prezydent nie żył tak długo jak George H. W. Bush

Jako przywódca USA wspierał przemiany polityczne i gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej, a po upadku ZSRR zainicjował pokojową współpracę z Rosją.

Był uznawany za przyjaciela Polaków. To on wręczył Medal Wolności Lechowi Wałęsie.

W trakcie jego prezydentury Stany Zjednoczone prowadziły interwencję zbrojną w Panamie oraz operacje militarne w ramach międzynarodowej koalicji w czasie I wojny w Zatoce Perskiej.

Podczas II wojny światowej George Bush był najmłodszym pilotem w lotnictwie marynarki wojennej. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Yale w 1948 roku rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Teksasie i w ciągu kilkunastu lat stał się milionerem.

Na początku lat 60. wstąpił do Partii Republikańskiej i rozpoczął karierę polityczną.

W latach 1967–1971 był członkiem Izby Reprezentantów Kongresu USA, następnie ambasadorem USA przy ONZ oraz szefem misji łącznikowej w Chinach. Pełnił funkcję dyrektora CIA. w latach 1976–1977. Był wiceprezydentem USA w administracji Ronalda Reagana (1981–1989). W 1989 roku objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, który sprawował przez jedną kadencję, do 1993 roku.

Po opuszczeniu Białego Domu tylko w niewielkim stopniu angażował się w sprawy publiczne.

W tym roku dwukrotnie był hospitalizowany. w kwietniu - z powodu infekcji, w maju - z powodu niskiego ciśnienia. Z powodu choroby Parkinsona, w ostatnim czasie poruszał się na wózku inwalidzkim. Rozwój tej choroby stał się przyczyną jego śmierci.

W kwietniu tego roku zmarła jego żona - Barbara.

George H.W.Bush był ojcem 43. prezydenta USA - George'a W. Busha oraz trzech synów: Johna, Neila, Marvina i córki Dorothy.

Światowi przywódcy składają kondolencje

Urzędujący prezydent USA Donald Trump wydał oświadczenie, w którym napisał m. in. "dzięki przenikliwemu osądowi, zdrowemu rozsądkowi i opanowanemu przywództwu, Prezydent Bush poprowadził nasz Naród i świat do pokojowego oraz zwycięskiego zakończenia zimnej wojny".

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 grudnia 2018

Były prezydent USA Barack Obama napisał, że Ameryka straciła patriotę i wiernego sługę:

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 1 grudnia 2018