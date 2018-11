Rosja potępiła inwazję w Afganistanie. Teraz to odwoła

W lutym Rosyjska Duma przyjmie rezolucję w sprawie potępienia radzieckiej inwazji na Afganistan. Zostanie stwierdzone, że rezolucja była "niezgodna z zasadą sprawiedliwości historycznej".

Jak informuje agencja TASS, treść rezolucji jest już gotowa. Projekt ma zostać przyjęty 15 lutego. Wypada wtedy 30. rocznica wycofania radzieckiego kontyngentu z Afganistanu.

"Duma Państwowa uważa za niezbędne uznanie, że moralne i polityczne potępienie decyzji o wysłaniu wojska do Afganistanu w grudniu 1979 r., wyrażone w rezolucji Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR [czyli radzieckiego parlamentu - przyp. red.] 24 grudnia 1989 r., nie jest zgodne z zasadą sprawiedliwości historycznej" - brzmi treść projektu.

Jak tłumaczą autorzy projektu, "ważne jest, by oceniać to wydarzenie wychodząc od faktu, że decyzja o wysłaniu kontyngentu wojsk radzieckich do Afganistanu w grudniu 1979 r. została podjęta na podstawie umowy o przyjaźni, stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy pomiędzy ZSRR i Afganistanem i że została podjęta po licznych prośbach kierownictwa państwa afgańskiego o bezpośrednie zaangażowanie się Związku Radzieckiego w konflikt afgański".

Więcej: Onet.pl