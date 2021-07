Burze nad Polską. Zalane drogi, domy, ewakuowani harcerze

Zalana i zablokowana Zakopianka w Głogoczowie. Część Myślenic pod wodą - to efekt nocnej ulewy, jaka przeszła nad Małopolską. Groźnie też było na Mazowszu i Dolnym Śląsku.

Prawie trzygodzinna burza i nawałnica nad Małopolską wyrządziła sporo szkód. Maksymalna suma opadu odnotowana w regionie mogła wynieść nawet 150,1 mm. Poniżej dalsza część artykułu

Widać ogrom zniszczeń w Myślenicach Potok San wystąpił z brzegów i zalał ulice Kazimierza Wielkiego oraz okoliczne tereny w Myślenicach.

"Powódź i lokalne podtopienia po nocnej nawałnicy w Myśleniach. W UMiG zbiera się gminny zespół zarządzania kryzysowego" – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta.

Ewakuowano mieszkańców dwóch zalanych domów. Byli transportowani na łodziach strażackich.

"Most Na Brzeg jest nieprzejezdny do odwołania! Biegły, który przed chwilą zakończył pracę stwierdził, że w obecnej chwili nie nadaje się do użytku. Jutro jak woda opadnie będą wykonywane dalsze ekspertyzy. Proszę o korzystanie z drogi Na Polankę gdzie właśnie trwają prace remontowe aby zapewnić jej przejezdność" – apelował w mediach społecznościowych Robert Pitala, sekretarz Urzędu Miasta w Myślenicach.

Dodał, że woda zaczyna opadać i widać ogrom zniszczeń."Droga powiatowa przez Krzyszkowice powoli staje się przejezdna" – napisał Robert Pitala.

Zalana Zakopianka Woda z Głogoczówki zalała Zakopiankę. Na drodze było ponad pół metra wody, nie było widać nawet barierek oddzielających jezdnie, a ruch był wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby. W samym Głogoczowie woda zalała kilka domów. Z pięciu budynków ewakuowano 14 osób

GDDKiA informowała rano, że zablokowana jest również droga numer 52 Wadowice - Kraków w miejscowości Krzywaczka. Tam też po silnych opadach deszczu na jezdnię wylała się rzeka.

W ciągu minionej doby strażacy z Małopolski interweniowali 360 razy w związku z ulewnym i deszczami, z czego 170 wyjazdów dotyczyło powiatu myślenickiego.

Ewakuowano trzy obozy harcerskie z powiatów: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy.

Małopolscy strażacy po otrzymaniu ostrzeżenie meteorologicznych zwiększyli stany osobowe w jednostkach.

IMGW poinformowało również, że w Małopolsce na Skawince w profilu Radziszów notuje się gwałtowny wzrost stanu wody. - Stan alarmowy został przekroczony o ponad metra. Możliwe są kolejne wzrosty, głównie w zlewni górnej Wisły oraz w dorzeczu Odry, w zlewni Nysy Łużyckiej – podali synoptycy.

Zalania też na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Rzecznik PSP Krzysztof Batorski mówił, że interwencje polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i pompowaniu wody z podtopionych piwnic i posesji.

Tysiące rodzin bez prądu Bez prądu było ponad 6 tys. gospodarstw. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie powiatu płockiego.

Na Mazowszu utrudnienia związane z ulewnym deszczem wystąpiły na drodze numer 62 w Nowym Duninowie między Włocławkiem a Płockiem.

Na Lubelszczyźnie strażacy zanotowali ponad 30 interwencji, z czego większość z powiatu bialskiego.

W ewakuowano 12 obozów harcerskich. - Były to ewakuacje prewencyjne, przeprowadzone w ciągu dnia. Tam, gdzie pojawiały się ostrzeżenia o jakichś intensywnych zjawiskach, to tam były prowadzone te ewakuacje – mówił rzecznik PSP.

A to jeszcze nie koniec IMGW dla części kraju wydał alerty najwyższego stopnia przed burzami z gradem. Jak prognozują synoptycy, porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 100 kilometrów na godzinę, przewidywane są też bardzo ulewne opady deszczu.

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, przed burzami z gradem. Wydano je dla województw: - lubelskiego, z wyjątkiem północno-zachodnich powiatów, podkarpackiego, małopolskiego oraz południowo-wschodnich powiatów województwa śląskiego.

Prognozowane są tam burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu miejscami rzędu 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie możliwa jest kumulacja opadów do 100 l/mkw., oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, lokalnie do 100 km/h.

Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 11 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Dla kilku regionów IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w lubelskim, z wyjątkiem powiatów z trzecim stopniem alertu, świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów koneckiego i skarżyskiego oraz na Śląsku z wyłączeniem powiatów z trzecim stopniem alertu i kłobuckiego, lublinieckiego, zawierciańskiego, częstochowskiego i miasta Częstochowa.