Obfite opady śniegu sparaliżowały Teheran

Mimo trudnych warunków drogowych wydarzyło się niewiele kolizji.

W związku z warunkami atmosferycznymi i prognozowanymi dalszymi opadami władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkol w stolicy Iranu.

Opady śniegu nie powstrzymały mieszkańców Teheranu przed demonstrowaniem niezadowolenia z powodu zapowiedzianych cen benzyny.

Meanwhile some people report about the weather & the snow in #Tehran : a new wave of #IranProtests is ongoing. People chant anti-government slogans & try to torch officials buildings...



