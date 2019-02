Podatkowe buble i hity 2018 roku - ranking przepisów podatkowych

Ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów metodyki należytej staranności, zamiast listy przesłanek należytej staranności - to największy bubel podatkowy minionego roku.

Tak wynika z najnowszego rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2018", przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy - Gazeta Klientów Kancelarii" - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

Ranking prowadzony jest od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla hitu jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika. Z kolei dla bubla – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

Podatkowe HITY 2018

1. Zwiększenie z 3.500 zł do 10.000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup można jednorazowo zaliczyć do KUP.

2. Zniesienie obowiązku wpłaty zaliczek PIT do kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych.

3. Podniesienie limitów zwolnień z PIT, np. zwolnień wypłat z funduszu świadczeń socjalnych: świadczeń z 380 zł do 1.000 zł oraz dopłat do wypoczynku z 760 zł do 2.000 zł.

4. Ulga na start, tj. 6 miesięcy bez płacenia składek ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

5. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej.

Podatkowe BUBLE 2018

1. Ogłoszenie przez MF metodyki należytej staranności, zamiast listy przesłanek należytej staranności (prace trwały wiele miesięcy).

2. Brak od stycznia 2018 r. możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

3. Wyższa stawka 12,5% ryczałtu od prywatnego najmu od przychodu powyżej 100 tys. zł.

4. Opłata recyklingowa od toreb foliowych objęta VAT-em.

5. Przepisy uszczelniające STIR (w tym zasady dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez Szefa KAS i nałożenie na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania do STIR informacji i zestawień).