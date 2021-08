"Polski Ład" PiS: brak możliwości amortyzacji mieszkań i różnicowanie działalności ryczałtowym PIT niekorzystne dla kancelarii prawnych

– Takie różnicowanie jest niezrozumiałe, bo nasza profesja to również wolny zawód. A my często jesteśmy zdani na skandalicznie niskie stawki za prowadzenie spraw w sądach z urzędu. Gdy przedłuża się czas rozprawy, nie pokryją one nawet kosztów mandatu za dłuższy niż opłacony postój na parkingu pod sądem – utyskuje adwokat Piechocki. Przewiduje on, że zmiany wpłyną na podwyższenie cen usług prawników, co może oznaczać utrudnienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.