Tomasz Krzyżak: Spiski, wojny, wybory

Drogi Siewco, dzięki łasce Twojej udało nam się dobrnąć do końca 2018 roku. Łatwo nie było, choć przecież nigdy nie obiecywałeś, że będzie prosto...

Tu, w kraju nad Wisłą, zaczęło się z przytupem. Prawi i sprawiedliwi, którzy w nowy rok weszli z nowym premierem, lecz starym rządem, dali Mateuszowi zielone światło do zmian. I na boczny tor odstawieni zostali m.in. potężny Antoni, Jan, który z siekierą po puszczy zamieszkanej przez żubry biegał, oraz Witold odkrywca. Wszystkich Jarosław ukrył tak głęboko, że nikt ich właściwie odnaleźć nie może. Czasem da się posłyszeć jedynie jakby ryk zranionego zwierza, ale na tym koniec.

Po co ci o tym piszę, skoro doskonale wiesz, co się wydarzyło? Otóż dziś, kiedy się patrzy na ową rekonstrukcję z pewnej perspektywy czasowej, widać, że została ona przez lud przyjęta zaskakująco dobrze. Problem, jak się wydaje, tkwi gdzie indziej. Zarówno Antoni, jak i Jan to są ludzie wszechpotężnego zakonnika z Torunia. Ich usunięcie w styczniu spowodowało, że stosunki z Jarosławem uległy ochłodzeniu. A dziś, gdy ojciec Tadeusz (rzecz jasna nie osobiście, lecz przez pośrednika) re...