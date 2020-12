Stanisław Huskowski: Kardynał Gulbinowicz był wielką postacią

Kardynał Henryk Gulbinowicz (1923–2020) znany był głównie z działalności duszpasterskiej na Dolnym Śląsku. Przez lata szanowany i ceniony m.in. za współdziałanie z opozycją w stanie wojennym i później. W 2019 roku został publicznie oskarżony o napastowanie seksualne w 1990 roku 16-letniego ucznia seminarium. W 2020 roku Watykan zakazał mu używania insygniów biskupich i pozbawił prawa do pochówku w katedrze. Zarzuty Stolicy Apostolskiej dotyczą też utrzymywania przez Henryka Gulbinowicza kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa w latach 1969–1985

Jeżeli kardynał Henryk Gulbinowicz miał grzechy, to próbujmy oddzielić te prawdopodobne od tych nieprawdopodobnych, a nawet wręcz absurdalnych, jak pedofilia i współpraca z SB - mówi Stanisław Huskowski, były działacz opozycji PRL.

Plus Minus: W dniu pogrzebu kardynała Henryka Gulbinowicza radni miejscy odebrali mu tytuł honorowego mieszkańca Wrocławia, przeciwko czemu pan zaprotestował. Co pana bardziej zabolało – odebranie honorowego obywatelstwa czy moment, kiedy to się stało?

To nie zbieżność tych dwóch wydarzeń najbardziej mnie irytowała, ale samo odbieranie kardynałowi honorowego obywatelstwa. Istniejący dokument nuncjatury apostolskiej nakłada karę na kardynała Gulbinowicza, ale o jego domniemanych złych uczynkach niewiele wiemy. Przy takim stanie wiedzy i publicznej nagonce na kardynała podejmowanie takiej decyzji przez radnych było absolutnie niewłaściwe i bezzasadne.

Mówi pan o nagonce na hierarchę, któremu Karol Chum publicznie zarzucił molestowanie seksualne, a badacze dokumentów IPN intensywne kontakty z SB. To bardzo poważne oskarżenia.

Zacznijmy od Karola Chuma. Półtora roku temu oskarżył kardynała o molestowanie seksualne, co zbudowało określoną atmosferę we Wro...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ