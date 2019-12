Tokarczuk, spokój, precyzja i czułość

Nie spotkamy się tu przed świętami, więc trzeba by już teraz odsunąć sprawy bieżące i zająć się refleksją. To konieczne, jeśli się chce naprawdę świętować, bo sprawy bieżące upadły tak nisko, że powinny się mieścić tylko w podrzędnych kronikach kryminalnych, a mieszczą się na pierwszych stronach poważnych gazet.

Ilość czasu, jaką poświęcamy na pana o nazwisku Banaś, byłaby naprawdę godna lepszej sprawy, gdyby nie fakt, że zajmuje on stanowisko godne poświęcenia czasu. To, kto komu i ile czegoś znajdzie, nie jest zagadnieniem szarej strefy, tylko racji stanu. Dlatego patriota, który chce wiedzieć coś o losach kraju, musi trzymać rękę na pulsie człowieka o nazwisku Banaś. I to mogłoby być śmieszne, gdyby nie było tak poważne.









Przez ostatnie miesiące nasze myśli o takich pojęciach jak Konstytucja czy Demokracja skurczyły się do pana o nazwisku Banaś, bo za jego plecami stoją te właśnie pojęcia; na tych kruchych barkach trzyma się cała konstrukcja; w jego rękach jest to, czy konstrukcja się zawali. Tak, to pan o nazwisku Banaś może powiedzieć: „Państwo to ja", póki jest w stanie szantażować rząd. A wierzę, że ma czym.

Pytanie oczywiście, czemu tak długo trzymał to w tajemnicy, ale już przyzwyczailiśmy się do tego, że nie ma pytań trudnych dla k...

